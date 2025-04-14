Харьков (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
227,19
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
181,85
Экономия при брони: -13,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
46,01
Экономия при брони: -3,81 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
184,87
Экономия при брони: -17,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
210,91
Экономия при брони: -43,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
185,97
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
185,62
Экономия при брони: -16,28 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
86,43
Экономия при брони: -2,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
204,40
Экономия при брони: -91,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
235,22
Экономия при брони: -15,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech