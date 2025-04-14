Днепр (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
209,81
Экономия при брони: -42,63 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
185,62
Экономия при брони: -18,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
204,62
Экономия при брони: -32,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
185,10
Экономия при брони: -17,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
180,00
Экономия при брони: -7,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
184,90
Экономия при брони: -9,29 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
180,61
Экономия при брони: -13,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
183,57
Экономия при брони: -16,28 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
134,66
Экономия при брони: -9,23 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
185,36
Экономия при брони: -8,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
182,26
Экономия при брони: -40,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
183,50
Экономия при брони: -42,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
208,12
Экономия при брони: -36,17 грн