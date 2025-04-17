Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
232,29
Экономия при брони: -12,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
90,21
Экономия при брони: -6,71 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
184,98
Экономия при брони: -17,97 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
226,88
Экономия при брони: -6,99 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
226,73
Экономия при брони: -6,84 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
226,55
Экономия при брони: -6,66 грн