Николаев (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1138,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1244,10
Экономия при брони: -138,50 грн
1105,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
947,25
Экономия при брони: -49,22 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1006,90 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1046,50 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1050,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
740,40
Экономия при брони: -77,04 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1049,42
Экономия при брони: -60,15 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
739,62
Экономия при брони: -60,13 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1158,25 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1150,80
Экономия при брони: -45,20 грн
1105,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1189,30
Экономия при брони: -83,70 грн
1105,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1167,87
Экономия при брони: -69,63 грн
1098,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1137,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1219,07
Экономия при брони: -125,39 грн
1093,68 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
678,25
Экономия при брони: -25,02 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1080,45 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1209,50
Экономия при брони: -103,90 грн
1105,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1220,34
Экономия при брони: -123,42 грн
1096,92 грн