Львов (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1123,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1064,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1181,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1176,30
Экономия при брони: -50,80 грн
1125,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1117,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1196,30
Экономия при брони: -70,80 грн
1125,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1182,50
Экономия при брони: -57,00 грн
1125,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1194,40
Экономия при брони: -68,90 грн
1125,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
706,08
Экономия при брони: -30,78 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
470,52
Экономия при брони: -20,32 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1153,70
Экономия при брони: -28,20 грн
1125,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
935,84
Экономия при брони: -35,44 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1173,10
Экономия при брони: -47,60 грн
1125,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1196,30
Экономия при брони: -70,80 грн
1125,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1125,50 грн