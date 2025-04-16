Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
421,60
Экономия при брони: -22,93 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1176,04
Экономия при брони: -79,04 грн
1097,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
868,30
Экономия при брони: -57,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1015,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1071,76
Экономия при брони: -72,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1216,99
Экономия при брони: -112,44 грн
1104,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1192,20
Экономия при брони: -74,90 грн
1117,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1146,03
Экономия при брони: -48,51 грн
1097,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1037,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1202,67
Экономия при брони: -139,43 грн
1063,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1160,30
Экономия при брони: -43,00 грн
1117,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
486,94
Экономия при брони: -60,53 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1204,17
Экономия при брони: -132,32 грн
1071,85 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
483,47
Экономия при брони: -56,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1019,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1178,21
Экономия при брони: -187,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1193,80
Экономия при брони: -76,50 грн
1117,30 грн