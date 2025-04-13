Харьков (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1229,46
Экономия при брони: -181,31 грн
1048,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1076,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1153,70
Экономия при брони: -77,60 грн
1076,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1039,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1185,20
Экономия при брони: -109,10 грн
1076,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1128,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1185,20
Экономия при брони: -109,10 грн
1076,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1109,15 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1183,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1139,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1228,42
Экономия при брони: -174,18 грн
1054,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1233,18
Экономия при брони: -76,68 грн
1156,50 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1155,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1015,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1235,70
Экономия при брони: -136,84 грн
1098,86 грн