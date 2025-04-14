Днепр (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
776,02
Экономия при брони: -50,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1211,10
Экономия при брони: -213,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
361,96
Экономия при брони: -15,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1165,50
Экономия при брони: -167,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1086,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
945,02
Экономия при брони: -50,63 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1173,38
Экономия при брони: -58,95 грн
1114,43 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
922,22
Экономия при брони: -29,54 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
468,42
Экономия при брони: -22,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
467,35
Экономия при брони: -19,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,10 грн