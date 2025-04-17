Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
495,64
Экономия при брони: -33,96 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1103,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1113,30
Экономия при брони: -33,40 грн
1079,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1041,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
936,32
Экономия при брони: -12,96 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
943,44
Экономия при брони: -20,08 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1128,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
708,18
Экономия при брони: -15,66 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1130,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1226,45
Экономия при брони: -65,48 грн
1160,97 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
707,82
Экономия при брони: -15,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1198,86
Экономия при брони: -101,90 грн
1096,96 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1191,70
Экономия при брони: -37,50 грн
1154,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1198,53
Экономия при брони: -173,02 грн
1025,51 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1058,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
979,16
Экономия при брони: -101,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1070,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
475,04
Экономия при брони: -13,36 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1192,51
Экономия при брони: -129,28 грн
1063,23 грн