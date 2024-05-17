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Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл, №5 - Львов (634914) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (160)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
997,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
925,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (160)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
997,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: суспензия для инъекций (4)
1032,99
Экономия: -95,55 грн
937,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
881,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: суспензия для инъекций (4)
1103,99
Экономия: -166,55 грн
937,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: суспензия для инъекций (4)
1027,99
Экономия: -90,55 грн
937,44 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (160)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
997,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1031,50
Экономия: -92,00 грн
939,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: суспензия для инъекций (2)
1055,84
Экономия: -118,24 грн
937,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
1013,99
Экономия: -76,55 грн
937,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
1102,99
Экономия: -165,55 грн
937,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
1077,99
Экономия: -140,55 грн
937,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
1080,99
Экономия: -143,55 грн
937,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
922,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
1016,99
Экономия: -79,55 грн
937,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: суспензия для инъекций (4)
1064,99
Экономия: -127,55 грн
937,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
1103,99
Экономия: -166,55 грн
937,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), ампула (2)
1027,82
Экономия: -89,44 грн
938,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: суспензия для инъекций (4)
1102,99
Экономия: -165,55 грн
937,44 грн