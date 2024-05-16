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Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл, №5 - Харьков (634914) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
999,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
999,20 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
1034,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
1053,99
Экономия: -116,55 грн
937,44 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
960,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 35 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
999,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
999,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1), ампула (4)
1064,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (3), ампула (3)
1149,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
1031,99
Экономия: -96,37 грн
935,62 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
1032,25 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 05 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1), ампула (4)
1039,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 05 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: ампула (2)
966,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 35 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: суспензия для инъекций (4)
1115,46
Экономия: -191,47 грн
923,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 35 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
999,20 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
1020,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
1034,25
Экономия: -94,13 грн
940,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
862,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: суспензия для инъекций (4)
1032,65
Экономия: -60,65 грн
972,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: ампула (3)
1031,50
Экономия: -93,40 грн
938,10 грн