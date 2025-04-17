Киев
Гепаризин PLC (Heparisin PLC)

Гепаризин PLC (Heparisin PLC)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 80 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
816,82
Экономия при брони: -125,95 грн
690,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
862,08
Экономия при брони: -139,23 грн
722,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
752,40
Экономия при брони: -39,10 грн
713,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
692,50 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
659,63
Экономия при брони: -107,19 грн
552,44 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
666,94 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
487,90
Экономия при брони: -18,63 грн
469,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
835,03
Экономия при брони: -52,43 грн
782,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
485,75
Экономия при брони: -16,34 грн
469,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
695,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
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