Гепаризин PLC (Heparisin PLC)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
816,82
Экономия при брони: -125,95 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
862,08
Экономия при брони: -139,23 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
752,40
Экономия при брони: -39,10 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
659,63
Экономия при брони: -107,19 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
487,90
Экономия при брони: -18,63 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
835,03
Экономия при брони: -52,43 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
485,75
Экономия при брони: -16,34 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн