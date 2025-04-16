Гепаризин PLC (Heparisin PLC)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
825,30
Экономия при брони: -43,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
834,63
Экономия при брони: -52,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
831,63
Экономия при брони: -49,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,59
Экономия при брони: -29,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
826,30
Экономия при брони: -44,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
811,09
Экономия при брони: -29,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
849,12
Экономия при брони: -67,12 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
806,42
Экономия при брони: -24,32 грн