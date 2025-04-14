Гепаризин PLC (Heparisin PLC)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
842,06
Экономия при брони: -113,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
830,39
Экономия при брони: -114,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
752,40
Экономия при брони: -22,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
830,87
Экономия при брони: -48,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
816,11
Экономия при брони: -55,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
825,86
Экономия при брони: -64,89 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
831,85
Экономия при брони: -49,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
834,35
Экономия при брони: -51,88 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
837,50
Экономия при брони: -54,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА