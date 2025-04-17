Киев
Гепаризин PLC (Heparisin PLC)

Гепаризин PLC (Heparisin PLC)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 62 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
696,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
693,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
773,20
Экономия при брони: -59,90 грн
713,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
826,20
Экономия при брони: -44,11 грн
782,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
672,69
Экономия при брони: -118,78 грн
553,91 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
673,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,92
Экономия при брони: -120,98 грн
691,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
599,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
862,08
Экономия при брони: -162,22 грн
699,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
699,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
644,34
Экономия при брони: -89,38 грн
554,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
783,80 грн
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