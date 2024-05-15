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Алибрест капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (770941) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
538,54
Экономия: -54,73 грн
483,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
524,71
Экономия: -40,90 грн
483,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
541,51
Экономия: -28,81 грн
512,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
510,99
Экономия: -64,85 грн
446,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
513,50
Экономия: -29,69 грн
483,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
563,53
Экономия: -121,39 грн
442,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
472,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
538,55
Экономия: -54,74 грн
483,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
536,79
Экономия: -52,98 грн
483,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
524,44
Экономия: -82,30 грн
442,14 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
506,83
Экономия: -64,67 грн
442,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
523,26
Экономия: -86,45 грн
436,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (3)
437,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
507,09
Экономия: -33,09 грн
474,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
547,94
Экономия: -105,78 грн
442,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
550,92
Экономия: -108,76 грн
442,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
521,78
Экономия: -37,97 грн
483,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
504,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
510,89
Экономия: -44,20 грн
466,69 грн