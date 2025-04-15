Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,50
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,19
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
52,13
Экономия при брони: -6,58 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,70
Экономия при брони: -2,62 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,50
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
46,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,08
Экономия при брони: -4,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
49,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
56,90
Экономия при брони: -2,03 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,94
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,11
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -9,01 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,50
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,04
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,64
Экономия при брони: -7,29 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,83
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,71
Экономия при брони: -2,64 грн