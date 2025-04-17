Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,67
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,47
Экономия при брони: -15,75 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,57
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,50
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,97
Экономия при брони: -13,25 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,19
Экономия при брони: -3,15 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,06
Экономия при брони: -12,85 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,28
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,63
Экономия при брони: -2,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,62
Экономия при брони: -16,38 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,71
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,03
Экономия при брони: -1,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница