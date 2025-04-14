Киев
Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)

Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 120 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
48,10 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
51,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
50,50 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
51,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,09 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
47,10 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,21
Экономия при брони: -2,15 грн
52,06 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
50,83
Экономия при брони: -2,17 грн
48,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
48,10 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
51,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
51,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
46,58
Экономия при брони: -2,35 грн
44,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
48,72
Экономия при брони: -2,87 грн
45,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,06
Экономия при брони: -2,33 грн
54,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,76
Экономия при брони: -2,81 грн
51,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
41,89 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
51,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
40,80 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
52,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
50,50 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
51,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -5,30 грн
49,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
48,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,24
Экономия при брони: -12,94 грн
44,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
44,30 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
51,00 грн
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