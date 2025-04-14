Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,21
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
50,83
Экономия при брони: -2,17 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
46,58
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
48,72
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,06
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,76
Экономия при брони: -2,81 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,24
Экономия при брони: -12,94 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница