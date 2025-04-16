Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,96
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,07
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,95
Экономия при брони: -6,68 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,11
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
45,34
Экономия при брони: -2,86 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,73
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
47,25
Экономия при брони: -3,95 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,52
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,11
Экономия при брони: -3,09 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,00
Экономия при брони: -9,79 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,21
Экономия при брони: -2,15 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -2,00 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница