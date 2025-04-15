Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
59,37
Экономия при брони: -15,68 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,90 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,90
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,98
Экономия при брони: -14,17 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
52,01
Экономия при брони: -12,04 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,90
Экономия при брони: -3,00 грн