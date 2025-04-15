Киев
Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)

Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 109 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
41,89 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
52,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
59,37
Экономия при брони: -15,68 грн
43,69 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
41,11 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
51,41 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -4,00 грн
50,90 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,90 грн
54,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
50,00 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
51,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
44,30 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
50,60 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
43,50 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
49,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
39,89 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
50,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,90
Экономия при брони: -3,00 грн
50,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,98
Экономия при брони: -14,17 грн
43,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -4,00 грн
50,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -4,00 грн
50,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
50,00 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -4,00 грн
50,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,90 грн
54,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
52,01
Экономия при брони: -12,04 грн
39,97 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
43,50 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,90
Экономия при брони: -3,00 грн
50,90 грн
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