Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,13
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,63
Экономия при брони: -7,54 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,85
Экономия при брони: -2,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
46,93
Экономия при брони: -6,05 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,15
Экономия при брони: -3,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
52,44
Экономия при брони: -13,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,52
Экономия при брони: -2,44 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
56,25
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,28
Экономия при брони: -2,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -4,90 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,81
Экономия при брони: -12,00 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,05
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,24
Экономия при брони: -14,43 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,44
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,46
Экономия при брони: -14,62 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,65
Экономия при брони: -2,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,82
Экономия при брони: -14,75 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,04
Экономия при брони: -3,00 грн