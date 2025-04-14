Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,52
Экономия при брони: -5,87 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,72
Экономия при брони: -3,67 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,57
Экономия при брони: -5,92 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,76
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,73
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,32
Экономия при брони: -13,94 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,51
Экономия при брони: -2,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
48,31
Экономия при брони: -2,95 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
58,58
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
56,96
Экономия при брони: -2,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,08
Экономия при брони: -2,98 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,92
Экономия при брони: -5,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,80
Экономия при брони: -12,96 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,97
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
46,04
Экономия при брони: -10,48 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,26
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
56,93
Экономия при брони: -5,29 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,14
Экономия при брони: -3,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
47,04
Экономия при брони: -7,63 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,94
Экономия при брони: -1,88 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,64
Экономия при брони: -14,38 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,87
Экономия при брони: -2,80 грн