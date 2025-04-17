Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
47,72
Экономия при брони: -1,43 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,65
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,98
Экономия при брони: -12,24 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,20
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,32
Экономия при брони: -2,48 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,57
Экономия при брони: -3,48 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
58,43
Экономия при брони: -3,71 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
56,79
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,65
Экономия при брони: -4,96 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,87
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,83
Экономия при брони: -1,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,12
Экономия при брони: -2,04 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
56,91
Экономия при брони: -2,14 грн