Киев
Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)

Левомицетин-Дарница (Laevomycetinum-Darnitsa)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 71 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,90
Экономия при брони: -2,70 грн
52,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
39,09 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
49,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
47,72
Экономия при брони: -1,43 грн
46,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
41,89 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
49,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,65
Экономия при брони: -3,57 грн
52,08 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,98 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
45,40 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,98
Экономия при брони: -12,24 грн
41,74 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,20
Экономия при брони: -2,11 грн
52,09 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
50,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
57,32
Экономия при брони: -2,48 грн
54,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
35,53 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
49,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
55,57
Экономия при брони: -3,48 грн
52,09 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
58,43
Экономия при брони: -3,71 грн
54,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
49,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
56,79
Экономия при брони: -1,99 грн
54,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,65
Экономия при брони: -4,96 грн
48,69 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,87
Экономия при брони: -1,81 грн
52,06 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
53,83
Экономия при брони: -1,80 грн
52,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
48,80 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
49,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Левомицетин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
54,12
Экономия при брони: -2,04 грн
52,08 грн
Левомицетин-Дарница таблетки 250 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
56,91
Экономия при брони: -2,14 грн
54,77 грн
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