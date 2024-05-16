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Арифон Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 1,5 мг блистер, №30 - Харьков (19787) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 420 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
162,56 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (3)
157,40 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (8)
194,96
Экономия: -39,29 грн
155,67 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
164,00 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (3)
162,48 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: блистер (1)
163,70 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (8)
191,05
Экономия: -36,71 грн
154,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: блистер (1)
162,72 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (7), блистер (1)
163,56 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), блистер (1)
163,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (14)
210,80
Экономия: -59,30 грн
151,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: блистер (1)
164,28 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
201,80
Экономия: -45,50 грн
156,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой (15)
170,93
Экономия: -19,29 грн
151,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
166,62 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
165,46 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
158,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4), блистер (1)
192,52
Экономия: -38,28 грн
154,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (3)
165,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1), блистер (1)
163,90 грн