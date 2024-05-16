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Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для интимной гигиены, лубрикантыSKINORMIL ФЕМИНА КАНДИЖЕЛЬ ГЕЛЬ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫЦены в аптеках

SKINORMIL ФЕМИНА КАНДИЖЕЛЬ ГЕЛЬ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 150 мл - Львов (772107) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
379,99
Экономия: -25,22 грн
354,77 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
344,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (3)
407,67
Экономия: -32,10 грн
375,57 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1/1
Всего: упаковка (1)
280,75 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
377,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
Всего: упаковка (1)
377,57 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Стуса Василия, 9
Всего: упаковка (1)
361,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
354,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (1)
353,74 грн
Аптека биля ратуши
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
338,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
341,52
Экономия: -1,32 грн
340,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
355,34 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (2)
339,24
Экономия: -0,70 грн
338,54 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
341,63
Экономия: -3,94 грн
337,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: упаковка (1)
360,70
Экономия: -0,85 грн
359,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (1)
376,64 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
344,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
280,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (2)
309,52 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (2)
344,30 грн