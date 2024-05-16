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АНГИПЛАНТ ЛЕДЕНЦЫ со вкусом меда, №24 - Киев (772000) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 1/2
Всего: (1)
145,50
Экономия: -14,80 грн
130,70 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Бородянка, ул. Семашко, 4
Всего: (1)
132,10
Экономия: -1,40 грн
130,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 16:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 16
Всего: (1)
139,50
Экономия: -8,80 грн
130,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 52/2
Всего: упаковка (1)
138,20
Экономия: -7,50 грн
130,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
134,60
Экономия: -3,90 грн
130,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: (1)
145,50
Экономия: -14,80 грн
130,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Измаил, просп. Независимости, 40-А
Всего: упаковка (1)
133,40
Экономия: -2,70 грн
130,70 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом