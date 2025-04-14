Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Изюм, въезд Рыночный, 1
116.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
146.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
162.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
184.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
185.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Яркая, 19
185.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
188.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
190.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
190.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
191.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
193.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
195.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Славы, 40
196.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
266.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 29/46
271.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 164
292.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 66-Б
298.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
Чарли