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Аспаркам таблетки блистер, №10 - Запорожье (7368) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (4)
15,00
Экономия: -7,00 грн
8,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (10)
14,20
Экономия: -3,30 грн
10,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
15,00
Экономия: -7,00 грн
8,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
15,00
Экономия: -7,00 грн
8,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (2)
15,00
Экономия: -7,00 грн
8,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (2)
16,00
Экономия: -6,00 грн
10,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (8)
10,69 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
13,00
Экономия: -5,00 грн
8,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
15,00
Экономия: -7,00 грн
8,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (10)
12,80
Экономия: -1,90 грн
10,90 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
15,00
Экономия: -7,00 грн
8,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
10,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (5)
11,34 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (4)
15,00
Экономия: -7,00 грн
8,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (11)
10,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (7)
10,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (2)
10,69 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (8)
15,00
Экономия: -7,00 грн
8,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (10)
10,69 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
15,00
Экономия: -7,00 грн
8,00 грн