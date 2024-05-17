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Аспаркам таблетки блистер, №10 - Львов (7368) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
13,60
Экономия: -1,71 грн
11,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (6)
10,69 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
12,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (7)
10,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (10)
10,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (8)
10,69 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (5)
12,90
Экономия: -2,00 грн
10,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (9)
10,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (6)
10,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (10)
10,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (3)
10,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (5)
10,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
11,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (8)
12,53
Экономия: -0,05 грн
12,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (10)
10,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (9)
10,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (3)
11,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (3)
10,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (8)
12,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (10)
10,69 грн