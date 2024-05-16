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Аспаркам таблетки блистер, №10 - Харьков (7368) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (4)
10,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (9)
10,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (10)
10,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (3)
11,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (10)
10,69 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (1)
15,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (10)
10,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (12)
12,64
Экономия: -1,74 грн
10,90 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (11)
10,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (4)
10,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (8)
10,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (6)
10,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (13)
10,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (7)
10,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
Всего: упаковка (9)
10,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (20)
10,69 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Всего: упаковка (41)
12,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (21)
9,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (6)
10,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Всего: упаковка (11)
11,50 грн