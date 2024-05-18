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Аспаркам таблетки блистер, №50 - Запорожье (38123) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (8)
35,98 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (6)
67,15
Экономия: -30,38 грн
36,77 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (20)
62,30
Экономия: -24,88 грн
37,42 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
65,00
Экономия: -31,00 грн
34,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (14)
36,24 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (18)
36,02 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (11)
62,65
Экономия: -25,64 грн
37,01 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
39,14 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
62,65
Экономия: -25,23 грн
37,42 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (10)
61,30
Экономия: -24,69 грн
36,61 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
67,24
Экономия: -29,48 грн
37,76 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (5)
59,96
Экономия: -24,71 грн
35,25 грн
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (5)
39,23 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (6)
38,75 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
68,48
Экономия: -32,41 грн
36,07 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (9)
63,69
Экономия: -27,59 грн
36,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (5)
65,37
Экономия: -29,28 грн
36,09 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (11)
36,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (4)
63,23
Экономия: -28,41 грн
34,82 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (13)
63,61
Экономия: -27,44 грн
36,17 грн