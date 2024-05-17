Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗММИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИПРОЧИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИПрепараты магнияМагния аспартат, комбинацииАспаркамЦены в аптеках

Аспаркам таблетки блистер, №50 - Одесса (38123) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (8)
53,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (11)
58,61
Экономия: -2,85 грн
55,76 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (8)
65,63
Экономия: -19,35 грн
46,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (4)
60,63
Экономия: -14,35 грн
46,28 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (11)
37,33 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (4)
60,99
Экономия: -3,29 грн
57,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (13)
63,95
Экономия: -17,70 грн
46,25 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (11)
63,14
Экономия: -5,43 грн
57,71 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (9)
59,75
Экономия: -4,71 грн
55,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (11)
63,71
Экономия: -27,03 грн
36,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (4)
60,00
Экономия: -22,20 грн
37,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (4)
40,19 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (4)
64,77
Экономия: -7,13 грн
57,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (6)
61,62
Экономия: -25,56 грн
36,06 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (4)
60,70
Экономия: -22,90 грн
37,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (4)
39,12 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (4)
63,88
Экономия: -26,77 грн
37,11 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (4)
38,28 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (2)
66,67
Экономия: -28,85 грн
37,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (7)
63,12
Экономия: -26,46 грн
36,66 грн