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Аспаркам таблетки блистер, №50 - Харьков (38123) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 335 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (5)
37,90 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
62,30
Экономия: -3,15 грн
59,15 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (10)
39,08 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (4)
38,46 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (9)
38,62 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
62,75
Экономия: -25,33 грн
37,42 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (4)
38,06 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (13)
39,47 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (7)
39,33 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (10)
39,50 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (16)
38,06 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (11)
48,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (73)
62,49
Экономия: -26,88 грн
35,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (22)
37,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (6)
60,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
38,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (18)
60,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (8)
37,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
35,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (9)
64,93
Экономия: -7,30 грн
57,63 грн