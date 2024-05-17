Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАКОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИПРОСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОРТИКОСТЕРОИДОВАктивные кортикостероиды (группа III)Метилпреднизолона ацепонатАдвантан®Цены в аптеках

Адвантан® крем 0,1 % туба 15 г, №1 - Львов (79497) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
413,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
419,44 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
442,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
418,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
528,99
Экономия: -102,39 грн
426,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
499,17
Экономия: -39,04 грн
460,13 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
442,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
470,99
Экономия: -44,39 грн
426,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
500,99
Экономия: -74,39 грн
426,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
563,99
Экономия: -137,39 грн
426,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
413,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
472,99
Экономия: -46,39 грн
426,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
542,99
Экономия: -116,39 грн
426,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
574,99
Экономия: -148,39 грн
426,60 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
442,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
442,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
418,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
510,99
Экономия: -84,39 грн
426,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
527,99
Экономия: -101,39 грн
426,60 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
446,99
Экономия: -20,39 грн
426,60 грн