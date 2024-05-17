Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАКОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИПРОСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОРТИКОСТЕРОИДОВАктивные кортикостероиды (группа III)Метилпреднизолона ацепонатАдвантан®Цены в аптеках

Адвантан® мазь 0,1 % туба 15 г, №1 - Львов (79494) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
413,60 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
449,66 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
477,48
Экономия: -22,52 грн
454,96 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
401,55 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
443,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
646,10
Экономия: -219,90 грн
426,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
547,99
Экономия: -121,51 грн
426,48 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
478,48
Экономия: -23,48 грн
455,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
692,70
Экономия: -266,50 грн
426,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
507,68
Экономия: -47,55 грн
460,13 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
443,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
470,99
Экономия: -44,51 грн
426,48 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
579,99
Экономия: -153,51 грн
426,48 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
413,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
512,99
Экономия: -86,51 грн
426,48 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
Всего: упаковка (1)
443,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
480,69
Экономия: -20,56 грн
460,13 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
568,99
Экономия: -142,51 грн
426,48 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
443,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
438,42 грн