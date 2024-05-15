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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАРГИС ДУО СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕЦены в аптеках

АРГИС ДУО СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории 1,4 г, №10 - Днепр (Днепропетровск) (765034) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (11)
456,53
Экономия: -37,36 грн
419,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), суппозитории (1)
458,08
Экономия: -38,91 грн
419,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
481,63
Экономия: -62,21 грн
419,42 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
452,99
Экономия: -55,86 грн
397,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
458,59
Экономия: -41,84 грн
416,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
463,21
Экономия: -44,15 грн
419,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (288)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
420,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), суппозитории (1)
461,37
Экономия: -44,62 грн
416,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3), суппозитории (1)
474,38
Экономия: -57,63 грн
416,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2), суппозитории (1)
458,05
Экономия: -39,02 грн
419,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
469,14
Экономия: -50,11 грн
419,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
389,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
459,80
Экономия: -40,60 грн
419,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (288)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
420,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (288)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
420,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
474,06
Экономия: -55,19 грн
418,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
455,79
Экономия: -47,65 грн
408,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (4), суппозитории (1)
475,25
Экономия: -67,11 грн
408,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1), суппозитории (1)
444,82
Экономия: -35,96 грн
408,86 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
455,73
Экономия: -38,98 грн
416,75 грн