Боро плюс здоровая кожа пантенол (Boro plus healthy skin panthenol)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
82,60
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
6.9 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
291.7 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
305.4 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 43-А
305.6 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 463
305.6 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
307.3 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 145
307.5 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
81,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
387.5 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
391.8 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
400.3 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
92,10
Экономия при брони: -23,79 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
401.0 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
83,20
Экономия при брони: -21,51 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
63,00
Экономия при брони: -1,26 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
402.5 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
82,20
Экономия при брони: -21,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
404.4 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
82,60
Экономия при брони: -1,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
408.1 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
82,50
Экономия при брони: -21,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
410.3 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
83,60
Экономия при брони: -2,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
410.9 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
83,00
Экономия при брони: -21,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
414.2 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
83,60
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 23
415.0 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
82,60
Экономия при брони: -1,60 грн