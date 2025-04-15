Боро плюс здоровая кожа пантенол (Boro plus healthy skin panthenol)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,10
Экономия при брони: -3,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
115.3 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,10
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
176.0 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
75,22
Экономия при брони: -5,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
200.5 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
82,60
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 463
235.5 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
235.6 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 43-А
236.5 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
238.4 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 145
239.0 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
81,90
Экономия при брони: -0,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
294.3 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 120
375.5 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
68,65
Экономия при брони: -2,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 72
377.3 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
379.2 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
92,10
Экономия при брони: -23,79 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
380.1 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
83,20
Экономия при брони: -21,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
383.5 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
384.2 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
82,20
Экономия при брони: -21,27 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
386.9 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
82,50
Экономия при брони: -21,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
387.1 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
389.3 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
83,60
Экономия при брони: -2,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
389.8 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
83,00
Экономия при брони: -21,44 грн