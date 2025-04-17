Боро плюс здоровая кожа пантенол (Boro plus healthy skin panthenol)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -8,50 грн
В городах рядом
Подорожник
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.2 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,30
Экономия при брони: -8,60 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
83,20
Экономия при брони: -21,51 грн
Подорожник
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
127.9 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -8,50 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 12 мин
Киев, шоссе Харьковское, 164
128.1 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
92,10
Экономия при брони: -23,79 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
128.6 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -8,50 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
62,00
Экономия при брони: -1,24 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
128.7 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
82,50
Экономия при брони: -21,32 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
128.8 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
83,00
Экономия при брони: -21,44 грн
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 23
132.0 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,30
Экономия при брони: -8,60 грн
Фармация
Киев, просп. Берестейский, 148/1
133.4 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
85,10
Экономия при брони: -22,01 грн
Подорожник
Вишневое, ул. Вишни Остапа, 4
138.7 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,30
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Белая Церковь, ул. Ярмарочная, 8
206.1 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,10
Экономия при брони: -8,40 грн
Подорожник
Житомир, ул. Киевская, 17/1
230.2 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,30
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
234.8 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,30
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Черкассы, ул. Героев Днепра, 43-А
235.8 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -8,50 грн
Подорожник
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
237.0 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -8,50 грн
Подорожник
Черкассы, ул. Благовестная, 463
237.4 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,20
Экономия при брони: -8,50 грн
Подорожник
Бердичев, ул. Европейская, 132
259.9 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,10
Экономия при брони: -8,40 грн
Подорожник
Звягель, ул. Глухова, 15
276.8 км
ХИМАНИ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВАЯ КОЖА ПАНТЕНОЛ КРЕМ 35 мл №1
Emami
84,30
Экономия при брони: -8,60 грн