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Барбовал® капсулы твердые блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (154535) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 308 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (11), блистер (1)
141,17
Экономия: -24,01 грн
117,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4), блистер (1)
137,90
Экономия: -21,02 грн
116,88 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), блистер (2)
146,30
Экономия: -21,70 грн
124,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
177,30
Экономия: -58,00 грн
119,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
139,42
Экономия: -20,12 грн
119,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), блистер (1)
154,00
Экономия: -29,40 грн
124,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: блистер (2)
118,68 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
134,99
Экономия: -15,13 грн
119,86 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
168,40
Экономия: -43,80 грн
124,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
175,50
Экономия: -50,90 грн
124,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), блистер (1)
131,26
Экономия: -14,69 грн
116,57 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
161,40
Экономия: -36,80 грн
124,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
123,85 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), блистер (1)
141,20
Экономия: -22,00 грн
119,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
152,41
Экономия: -32,35 грн
120,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
129,99
Экономия: -10,13 грн
119,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
141,45
Экономия: -24,49 грн
116,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1), блистер (1)
111,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: блистер (1)
146,30
Экономия: -21,70 грн
124,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
136,07
Экономия: -20,14 грн
115,93 грн