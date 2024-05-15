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Аэртал порошок для оральной суспензии 100 мг пакет, №20 - Днепр (Днепропетровск) (364283) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
373,89
Экономия: -52,87 грн
321,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), пакет (5)
357,10
Экономия: -42,91 грн
314,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), пакет (14)
362,28
Экономия: -52,21 грн
310,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
340,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
347,99
Экономия: -46,70 грн
301,29 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
344,62
Экономия: -33,54 грн
311,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
321,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
321,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), пакет (10)
355,06
Экономия: -50,42 грн
304,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
286,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
372,43
Экономия: -51,66 грн
320,77 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: порошок для оральной суспензии (13)
347,39
Экономия: -37,80 грн
309,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: порошок для оральной суспензии (10)
372,10
Экономия: -44,04 грн
328,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
294,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), пакет (9)
361,59
Экономия: -39,14 грн
322,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
321,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
321,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
357,68
Экономия: -49,48 грн
308,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: пакет (8)
336,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
350,21
Экономия: -33,63 грн
316,58 грн