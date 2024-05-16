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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС серии "DR.SANTE DETOX HAIR" туба 200 мл - Киев (692068) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
78,69
Экономия: -12,76 грн
65,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
84,70
Экономия: -9,06 грн
75,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
72,26
Экономия: -5,62 грн
66,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
90,85
Экономия: -14,99 грн
75,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
88,06
Экономия: -12,62 грн
75,44 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
84,14
Экономия: -11,11 грн
73,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
87,67
Экономия: -16,17 грн
71,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
81,39
Экономия: -7,45 грн
73,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
86,26
Экономия: -14,76 грн
71,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
85,18
Экономия: -13,68 грн
71,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 31
Всего: упаковка (1)
112,13
Экономия: -17,93 грн
94,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Зодчих, 40
Всего: упаковка (1)
92,69
Экономия: -16,83 грн
75,86 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
91,15
Экономия: -7,89 грн
83,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (1)
95,74
Экономия: -12,20 грн
83,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
Всего: упаковка (1)
90,29
Экономия: -14,34 грн
75,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
88,67
Экономия: -5,78 грн
82,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Чернигов, просп. Мира, 194
Всего: упаковка (1)
89,33
Экономия: -12,98 грн
76,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Чернигов, ул. Доценко, 10
Всего: упаковка (1)
95,92
Экономия: -12,66 грн
83,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (2)
65,21
Экономия: -3,41 грн
61,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
95,86
Экономия: -12,23 грн
83,63 грн