Капилекс (Capilex)
Доступно в 85 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
529,11
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
531,39
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
504,30
грн
Забрать 25.11 после 19:00
Первая аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
427,71
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
531,90
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
435,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
524,40
Экономия при брони:
-55,50 грн
468,90
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
566,61
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
492,60
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
485,10
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
497,31
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
492,21
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
531,81
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
493,89
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
614,61
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
504,30
грн
Забрать 26.11 после 12:00
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
383,70
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
385,71
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
532,41
грн
Забронировать
Аптека ваш консультант
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
502,89
грн
Забронировать
