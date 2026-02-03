Чернигов
Капилекс (Capilex)
Капилекс (Capilex)
Чернигов
(адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Чернигов
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.1 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 18:00
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.2 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 14:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.3 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.3 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.4 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.6 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 18:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.6 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.8 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.9 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 14:00
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.3 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 18:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.5 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 14:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Шевченко, 51
2.0 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 18:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.1 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.2 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 18:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.6 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.6 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 14:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 201
2.9 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 194
2.9 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
3.0 км
Капилекс капсулы №30
Харьковская ФФ
521,30
грн
Забрать 04.02 после 19:00
