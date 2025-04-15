Альфактиф шампунь (Alphactif shampoo)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
687,00
Экономия при брони: -100,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
625,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
648,00
Экономия при брони: -61,00 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Кельнский, 1
68.2 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
717,26
Экономия при брони: -29,71 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
68.8 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
74.1 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
727,28
Экономия при брони: -39,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
117.8 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Златополь, ул. Центральная, 12-А
188.0 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 1/2, 48
188.4 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
199.9 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
227.2 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
648,00
Экономия при брони: -61,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
247.3 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.2 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
722,44
Экономия при брони: -34,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
248.5 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
249.6 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
249.9 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
250.2 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN