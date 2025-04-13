Киев
Альфактиф шампунь (Alphactif shampoo)

Альфактиф шампунь (Alphactif shampoo)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
650,76 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
691,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
691,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
684,29 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
801,90 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
691,20 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
6.8 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
691,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
648,00
Экономия при брони: -61,00 грн
587,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
9.8 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
648,38 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12
10.8 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
628,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
672,85 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
130.4 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
801,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
155.5 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
691,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
157.4 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
674,56 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
157.6 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
648,00
Экономия при брони: -61,00 грн
587,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
160.2 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
691,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
200.0 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
691,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
203.3 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
691,30 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
648,00
Экономия при брони: -61,00 грн
587,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
249.9 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
534,71 грн
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