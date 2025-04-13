Альфактиф шампунь (Alphactif shampoo)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Виталюкс
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
6.8 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
648,00
Экономия при брони: -61,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
9.8 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
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Мед-сервис
Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12
10.8 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
130.4 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервис
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
155.5 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Черкассы, ул. Смелянская, 45
157.4 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Народная аптека
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
157.6 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
648,00
Экономия при брони: -61,00 грн
Мед-сервис
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
160.2 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервис
Винница, ул. Соборная, 46
200.0 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервис
Винница, просп. Космонавтов, 49
203.3 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
648,00
Экономия при брони: -61,00 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
249.9 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN