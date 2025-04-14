Альфактиф шампунь (Alphactif shampoo)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
731,79
Экономия при брони: -44,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
731,15
Экономия при брони: -43,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
6.5 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 9
7.3 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
5.3 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
12.1 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
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Златополь, м-н 1/2, 48
66.0 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Златополь, ул. Центральная, 12-А
66.3 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.6 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
143.5 км
Шампунь для волос Альфактиф тм ITEM шампунь 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
726,38
Экономия при брони: -38,83 грн