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Апизартрон® мазь туба 20 г, №1 - Харьков (145718) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 403 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
142,67 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
159,79 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
187,64
Экономия: -58,75 грн
128,89 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
140,59 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
143,46 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
186,41
Экономия: -63,75 грн
122,66 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
143,49 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
138,50 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
144,19 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
230,20
Экономия: -65,10 грн
165,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
130,71 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
220,40
Экономия: -52,80 грн
167,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
187,50
Экономия: -22,84 грн
164,66 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
174,87 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
170,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
188,00
Экономия: -53,15 грн
134,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (3)
142,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
174,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
137,00 грн