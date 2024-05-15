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3-Динир порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл флакон 60 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (681925) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
365,20
Экономия: -31,61 грн
333,59 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
334,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
334,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
362,99
Экономия: -46,77 грн
316,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
334,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
334,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
334,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
334,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
334,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
334,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
334,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
334,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
334,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
334,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
334,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
334,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
360,71
Экономия: -27,76 грн
332,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
364,81
Экономия: -31,86 грн
332,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
334,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
334,90 грн